NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe ein schwaches Quartal hinter sich, rechne im zweiten Halbjahr aber mit einem Aufschwung, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh;