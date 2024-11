NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nachdem das Hightech-Unternehmen in der vergangenen Woche seine Ziele für 2024 bekräftigt und den Ausblick auf 2025 nach unten korrigiert habe, seien nun durchwachsene Kennziffern veröffentlicht worden, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/ajx;