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20.03.2026 07:52:20

IONOS Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 39 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Webhoster bewege sich in die richtige Richtung, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend nach dem soliden Geschäftsbericht. Sie passte ihr Modell zwar etwas an, bleibt aber optimistisch. Die Diskussion um Ki-Verdrängung dürfte 2026 ihren Zenit erreichen und die Aktien seien nicht teuer./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: IONOS Overweight
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Sarah Roberts 		KGV*:
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