LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 39 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Webhoster bewege sich in die richtige Richtung, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend nach dem soliden Geschäftsbericht. Sie passte ihr Modell zwar etwas an, bleibt aber optimistisch. Die Diskussion um Ki-Verdrängung dürfte 2026 ihren Zenit erreichen und die Aktien seien nicht teuer./ag/gl;