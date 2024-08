FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Intel von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 34 auf 20 US-Dollar gesenkt. Die jüngsten, schwachen Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns, die noch schwächere Prognose und der umfangreiche Stellenabbau "spiegeln die zahlreichen hausgemachten Probleme wider, die sich auch in Marktanteilsverlusten ausdrücken", schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Das Management zieht die Reißleine, wir auch", so sein Fazit./gl/he;