Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Mittwoch beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 19’615.88 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.960 Prozent auf 19’779.35 Punkte an der Kurstafel, nach 19’591.24 Punkten am Vortag.

Bei 19’800.46 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 19’551.34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.218 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Wert von 17’928.92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’436.10 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2024, den Wert von 17’343.55 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 1.74 Prozent aufwärts. Bei 20’118.61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FreightCar America (+ 8.56 Prozent auf 8.88 USD), Nissan Motor (+ 7.39 Prozent auf 2.52 USD), Methanex (+ 5.19 Prozent auf 35.05 USD), Comtech Telecommunications (+ 5.05 Prozent auf 2.19 USD) und SMC (+ 4.82 Prozent auf 392.80 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen American Superconductor (-13.88 Prozent auf 29.67 USD), PetMed Express (-11.22 Prozent auf 3.72 USD), Integra LifeSciences (-8.23 Prozent auf 12.83 USD), Microvision (-7.38 Prozent auf 1.13 USD) und Intel (-6.34 Prozent auf 20.68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36’912’841 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.078 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Park-Ohio-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch