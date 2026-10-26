Intel Aktie 941595 / US4581401001
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Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel vor den am 29. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die PC-Sparte im vierten Quartal und kommenden Jahr. Dies werde aber durch höhere Schätzungen für das Servergeschäft mehr als ausgeglichen./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 110.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 92.19
|
Abst. Kursziel*:
19.32%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 94.08
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.93%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel schiebt sich am Dienstagnachmittag vor (finanzen.ch)
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16:00
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26.10.26
|Intel Aktie News: Intel zieht am Abend deutlich an (finanzen.ch)
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26.10.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
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22.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
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22.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.ch)
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19.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
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|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:48
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
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|14.09.26
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|14.09.26
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|Intel Verkaufen
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|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
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