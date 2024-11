NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande ließ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Resultate des vierten Geschäftsquartals sowie Zielsetzungen für das neue Geschäftsjahr in seine Schätzungen einfließen. Für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2024/25 senkte er zwar seine Erwartungen, für 2025/26 jedoch blieben sie unverändert./tih/edh;