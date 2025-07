NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola angesichts neuer Regulierungsvorgaben aus Spanien mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Vorschlag, die Verzinsung für Investitionen in Energieprojekte (WACC) für die Jahre 2026 bis 2031 auf 6,46 Prozent festzulegen, liege im Rahmen vorheriger Berichte, schrieb Fernando Garcia in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sei aber niedriger als von einigen Unternehmen erwartet./tih/ag;