NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola nach Zahlen und der Ankündigung einer Kapitalerhöhung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Der Versorger habe im ersten Halbjahr mit dem operativen Ergebnis leicht positiv überrascht, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx;