NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die 5 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung mindere die Risiken für die Bilanz und mache den Weg für eine Beschleunigung der Wachstumsinvestitionen frei, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht nun bis 2030 von einem jährlichen Ergebniswachstum (EPS) des Versorgers von im Schnitt rund 6 Prozent aus. Seine EPS-Prognosen bis 2028 lägen um bis zu 5 Prozent über den Konsensprognosen. Der nächste Kurstreiber werde der Kapitalmarkttag am 24. September./gl/ajx;