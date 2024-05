NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 12,60 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kauf der restlichen Anteile an der US-Tochter Avangrid bleibe auch zu erwartungsgemäß leicht verschlechterten Konditionen noch positiv, schrieb Analyst Javier Garrido am Sonntagabend in Reaktion auf den Deal./ag/edh;