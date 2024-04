NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Das erste Quartal der britischen Bank sei besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Aktienrückkaufprogramm falle mit einem Volumen von drei Milliarden Dollar zudem höher aus als von ihm gedacht. Sinha geht nun davon aus, dass die Marktschätzungen nach den zuversichtlich stimmenden Resultaten steigen werden, ungeachtet des Rücktritts von Vorstandschef Noel Quinn./ajx/gl;