Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes nach einer Auswertung von Second-Hand-Auktionspreisen mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Preisentwicklung bei Wiederverkäufen habe möglicherweise eine Stabilisierung eingeleitet, schrieb Luca Solca am Mittwoch. Er glaubt, dass dies seine positive Einschätzung der jüngsten Entwicklung bei dem Luxusgüterkonzern stützt./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’150.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’629.50 €
|
Abst. Kursziel*:
31.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’659.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.60%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
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