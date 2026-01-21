Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’938.98CHF
0.86CHF
0.04 %
11:47:41
BRXC
21.01.2026 08:56:29
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2300 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
2’300.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2’079.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2’093.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.89%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|Hermès (Hermes International)
|1’926.66
|-0.59%
