2’012.95
CHF
58.78
CHF
3.01 %
18.09.2025
BRXC
30.09.2025 12:04:10

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
2012.95 CHF 3.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca berichtete am Dienstag von einem Vorab-Briefing mit dem Luxusgüterkonzern zu dessen drittem Quartal. Hermes gehe davon aus, dass die Trends in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) denen im ersten Halbjahr 2025 gleichen würden. Im Hinblick auf den Second-Hand-Markt sei in den Filialen auf lange Wartezeiten verwiesen worden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’650.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
2’116.00 € 		Abst. Kursziel*:
25.24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
2’064.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.39%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

