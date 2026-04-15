Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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15.04.2026 18:27:37
Hermès (Hermes International) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2250 auf 2000 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini reduzierte am Mittwoch nach den Quartalszahlen ihre Schätzungen für den Luxushersteller. Der Zwischenbericht sei schwächer als erwartet ausgefallen./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’000.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
1’626.50 €
|
Abst. Kursziel*:
22.96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
1’641.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.84%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
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