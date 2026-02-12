Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’988.38
CHF
42.62
CHF
2.19 %
17:29:55
BRXC
12.02.2026 17:15:04

Hermès (Hermes International) Neutral

Hermès
1988.38 CHF 2.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2350 Euro belassen. Chiara Battistini hob am Donnerstag ihre Schätzungen nach den Jahreszahlen des Luxusherstellers an./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:44 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’350.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2’182.00 € 		Abst. Kursziel*:
7.70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’175.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.05%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

