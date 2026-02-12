Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’988.38CHF
42.62CHF
2.19 %
17:29:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.02.2026 17:15:04
Hermès (Hermes International) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2350 Euro belassen. Chiara Battistini hob am Donnerstag ihre Schätzungen nach den Jahreszahlen des Luxusherstellers an./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’350.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2’182.00 €
|
Abst. Kursziel*:
7.70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2’175.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.05%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse