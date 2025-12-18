Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hermès (Hermes International) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor den am 12. Februar erwarteten Jahreszahlen von 2400 auf 2350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf Basis aktueller Branchenzahlen, Währungskursentwicklungen und Gesprächen mit dem Management des Luxusgüterherstellers. Sie rechnet mit einem "guten vierten Quartal"./ck/rob/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:45 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’350.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2’125.00 € 		Abst. Kursziel*:
10.59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’124.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.64%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

