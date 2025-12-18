Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’988.50CHF
-10.15CHF
-0.51 %
08:51:42
BRXC
18.12.2025 22:29:43
Hermès (Hermes International) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor den am 12. Februar erwarteten Jahreszahlen von 2400 auf 2350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf Basis aktueller Branchenzahlen, Währungskursentwicklungen und Gesprächen mit dem Management des Luxusgüterherstellers. Sie rechnet mit einem "guten vierten Quartal"./ck/rob/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’350.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2’125.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2’124.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.64%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse