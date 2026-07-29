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30.07.2026 17:45:11

Hermès (Hermes International) Kaufen

Hermès
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes nach Quartalszahlen von 2100 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Luxusgüterkonzerns seien weitgehend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das China-Geschäft habe jedoch enttäuscht. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
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