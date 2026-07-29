Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hermès (Hermes International) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes nach Quartalszahlen von 2100 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Luxusgüterkonzerns seien weitgehend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das China-Geschäft habe jedoch enttäuscht. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1’549.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
1’552.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|17:45
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|13:13
|Hermès Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|17:45
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|13:13
|Hermès Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|17:45
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|13:13
|Hermès Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital