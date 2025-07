FTSE 100-Wert B&M European Value Retail SA Reg-Aktie: Das beträgt die B&M European Value Retail SA Reg-Dividendenausschüttung

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel B&M European Value Retail SA Reg am 22.07.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.15 GBP je Aktie vereinbart. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Alles in allem schüttet B&M European Value Retail SA Reg 300.00 Mio. GBP an Aktionäre aus. Das kommt einer Verringerung der B&M European Value Retail SA Reg- Gesamtausschüttung um 13.79 Prozent gleich.

B&M European Value Retail SA Reg- Dividendenrenditeanpassung

Zum London-Schluss ging das B&M European Value Retail SA Reg-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 2.41 GBP aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf den B&M European Value Retail SA Reg-Anteilsschein erfolgt am 23.07.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den B&M European Value Retail SA Reg-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Für das Jahr 2025 verzeichnet der B&M European Value Retail SA Reg-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 5.56 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2.69 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von B&M European Value Retail SA Reg via London um 42.79 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 227.82 Prozent besser entwickelt als der B&M European Value Retail SA Reg-Kurs.

B&M European Value Retail SA Reg-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 0.15 GBP. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 6.04 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie B&M European Value Retail SA Reg

Die Dividenden-Aktie B&M European Value Retail SA Reg gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 2.414 Mrd. GBP wert. B&M European Value Retail SA Reg weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8.49 auf. Im Jahr 2025 erzielte B&M European Value Retail SA Reg einen Umsatz von 5.571 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0.32 GBP.

