NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Fokus stünden die Volumina im Konsumgütersegment, schrieb Analyst David Hayes in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Hier komme es auf eine graduelle Erholung an im Vergleich zum Schlussquartal 2023./bek/edh;