NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 87 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Samuel Bland überarbeitete vor den Drittquartalszahlen seine Schätzungen für das Transport- und Logistikunternehmen. Da das zweite Halbjahr schwächer als erwartet ausfallen dürfte, senkte er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2023 und 2024./gl/nas;