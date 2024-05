NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Frachtraten seien nach einer kurzen Flaute auf den Haupthandelsrouten gestiegen, schrieb Analyst Omar Nokta in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umgehung des Roten Meers schränke weiterhin das Angebot ein, während das Handelsvolumen spürbar gestiegen sei. Die Hochsaison habe daher früher als üblich begonnen. Verlader rängen um Kapazitäten, was die Frachtraten bis weit in das zweite Quartal hinein stützen dürfte./tih/gl;