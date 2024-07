Hapag-Lloyd 158.48 CHF -4.95% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 170 auf 171 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der jüngsten Anhebung der Profitabilitätsziele habe er die Schätzung für den Gewinn je Aktie 2024 um 86 Prozent erhöht, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die mittel- und längerfristigen Schätzungen für die Großreederei lasse er aber weitgehend unverändert./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.