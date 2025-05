Krypto-Höhenflug treibt Strategy-Aktie auf neues Jahreshoch

• Strategy-Aktie auf Jahreshoch• Bitcoin als Kurstreiber• Abhängigkeit von Krypto bleibt hoch

Mit einem Kursplus von 5,58 Prozent hat die Strategy-Aktie den Donnerstagshandel an der US-Börse NASDAQ beendet. Bei 414,38 US-Dollar erreichte der Anteilsschein auf Schlusskursbasis den höchsten Stand seit November 2024 und markierte somit ein neues Jahreshoch.

Bitcoin-Rally treibt an

Damit erholte sich der Anteilsschein, der seit seinem Rekordhoch von 473,83 US-Dollar ebenfalls im November vergangenen Jahres kräftig Federn lassen musste, wieder deutlich, immerhin hatten Anleger im bisherigen Jahresverlauf bereits Kurse von 238 US-Dollar gesehen.

Haupttreiber der Strategy-Aktie ist dabei unverändert die Preisentwicklung der grössten Kryptowährung Bitcoin. Nachdem die Cyberdevise unlängst eine Erholungsrally eingeleitet hatte und sogar zeitweise wieder Preisregionen von 104.000 US-Dollar ins Visier genommen hatte, legte auch der Anteilsschein des Softwareunternehmens im Windschatten zu.

Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr, denn der US-Konzern ist auf Unternehmensebene der mit Abstand grösste Bitcoin-HODLer und besass zuletzt 555.450 Bitcoins, die über die vergangenen Jahre hinweg zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 68.550 US-Dollar erworben worden waren. Auch die jüngste Preisschwäche bei der Kryptowährung hatte Strategy genutzt, um sich weiter in den Markt einzukaufen und seine Bestände weiter auszubauen. In regelmässigen Abständen stockte Strategy bei Bitcoin weiter auf, zuletzt in der vergangenen Woche, als man für 1.895 Bitcoins Aktien im Wert von 180,3 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt hatte.

Konzernchef von Strategie des Unternehmens überzeugt

Konzernchef Michael Saylor gilt als erklärter Bitcoin-Bulle, will sein Unternehmen zum Bitcoin-Treasury machen und rät auch anderen Firmen, diese Taktik zu verfolgen. Erst am Donnerstag teilte er auf der Plattform "X" ein Video von der Strategy World 2024, das er mit den Worten empfahl: "Warum jedes Unternehmen den Bitcoin-Standard übernehmen sollte".

Why Every Company Should Adopt the Bitcoin Standard pic.twitter.com/t8ouMULWbb - Michael Saylor (@saylor) May 8, 2025

Die Strategie von Saylor birgt aber auch Risiken, macht sie sein Unternehmen doch hochgradig abhängig von der Entwicklung eines einzelnen Assets. Wie sehr die Strategy-Aktie im Einklang mit dem Bitcoin agiert, haben die vergangenen Handelstage einmal mehr bewiesen.



Redaktion finanzen.ch