NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen von 85,10 auf 84,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe das schlimmste Quartal nun hinter sich, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine allmähliche Umsatzerholung ab dem zweiten Jahresviertel dürfte die Neubewertung der Aktie vorantreiben./la/ck;