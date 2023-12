NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 29,60 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Hoffnungen auf eine Kurserholung im europäischen Medizintechniksektor 2023 nach dem furchtbaren Vorjahr hätten sich kaum erfüllt, schrieb Analyst David Adlington in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. 2024 rechnet er mit einer nachlassenden Umsatzdynamik und sieht bei den Markterwartungen für die Margen kaum Luft nach oben. Bei Fresenius setze die neue Führung strukturelle Veränderungen und operative Verbesserungen durch, die sich positiv bemerkbar machen sollten. Die Beteiligung am Dialyseanbieter FMC bleibe aber eine Belastung für den Gesundheitskonzern./gl/tih;