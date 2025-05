NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,90 Euro belassen. David Adlington sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem guten Jahresstart, den der Krankenhaus- und Arzneimittelkonzern gehabt habe. Zudem habe Fresenius die Jahresziele bestätigt und auch bestätigt, dass nur mit geringen Einflüssen durch Zölle gerechnet werde./rob/ck/gl;