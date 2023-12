NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die vom Gesundheitskonzern geplante Dividendenstreichung für 2023 sollte von den Anlegern als positiver Sondereffekt interpretiert werden, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn sie diene der sowohl von ihnen als auch vom Management gewünschten Schuldenreduzierung./gl/tih;