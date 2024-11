HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das Kundenwachstum halte an, schrieb Analyst Simon Keller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Quartalsbericht und Prognoseerhöhung. Insgesamt sieht er seine Kaufempfehlung voll untermauert./ag/he;