FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Das Mobilfunkunternehmen investiere in die Zukunft, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai. Daher dürfte man das operative Ergebnis in diesem Jahr nur minimal steigern./ag/bek;