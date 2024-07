NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Juni mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Underperform" belassen. Am Frankfurter Flughafen habe das Passagiervolumen 85,6 Prozent des Vor-Corona-Niveaus von 2019 erreicht, schrieb Analyst Graham Hunt am Donnerstagmorgen. Für das Gesamtjahr 2024 würden 86 bis 92 Prozent angepeilt, verglichen mit einem Marktkonsens von 89,3 Prozent./ag/edh;