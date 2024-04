NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für den März auf "Underperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Erholung des Passagieraufkommens sei durch Streiks beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die saisonal positive Entwicklung der Osterferien habe dies nicht ausgeglichen./mf/mis;