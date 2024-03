NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Graham Hunt hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor, dass der diesjährige Ausblick hinsichtlich des operativen Ergebnisses (Ebitda) und des Free Cashflow die Erwartungen verfehlt habe. Dies spiegele die derzeitigen operativen Herausforderungen des Flughafenbetreibers wider./tih/la;