NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Passagierzahlen für Januar auf "Underperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Start ins Jahr sei für den Flughafenbetreiber am Airport Frankfurt vergleichsweise schwach ausgefallen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./tav/edh;