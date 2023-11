NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Einzelhandelsgeschäft der Frankfurter (Airport Retail) bleibe ein Problem, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen an 2024 hält er für zu optimistisch./ag/gl;