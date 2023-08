NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der deutliche Kursanstieg nach der Präzisierung der Jahresziele des Flughafenbetreibers erscheine übertrieben, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die Risiken einer Konjunkturabschwächung in Europa und Asien./la/he;