NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 470 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan am Dienstagmittag nach den Zahlen. Die Implementierung der neuen Prozessteuerung (ERP) habe die Auslieferungen belastet, was das Management vorab signalisiert habe. Die Auswirkungen dürften sich weitgehend auf das dritte Quartal beschränken. Signale aus der Telefonkonferenz hierzu würden interessant./ag/tih;