NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe das Jahr 2024 mit einem soliden Schlussquartal zu Ende gebracht, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der etwas unter den Marktschätzungen liegende Ausblick auf 2025 sollte letztlich nicht überraschen./ajx/gl;