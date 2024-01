NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Im "Manager Magazin" seien Aktien-Transaktionen des scheidenden Konzernchefs Werner Lanthaler thematisiert worden, die er recht spät gemeldet hatte, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Evotec scheine zwar mit deren Veröffentlichung den regulatorischen Anforderungen nachgekommen zu sein. Er geht aber davon aus, dass das Verhalten des Konzernchefs das Unternehmen bei Anlegern in ein schlechtes Licht rückt./tih/mis;