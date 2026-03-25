E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, dass der Versorger kurz vor der Übernahme des nicht börsennotierten, britischen Energieversorgers Ovo Energy steht. Sollte die Übernahme zustande kommen, würde Eon mit 9,6 Millionen Kunden zum größten Energieversorger des Landes aufsteigen und Octopus Energy überholen. Das Ganze könnte ein vergleichsweise attraktives Geschäft sein. Zwar sei der britische Privatkunden-Markt stark reguliert, doch eine Fusion sorge für Größe und zudem rechnet sie mit Effizienz- und Synergieeffekten./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
18.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.85%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
18.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.41%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
27.04.26
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
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24.04.26
|Stabiler Handel in Frankfurt: DAX notiert am Freitagnachmittag um Vortagesschluss (finanzen.ch)
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|E.ON-Aktie rutscht ab: Warum Anleger dennoch ruhig bleiben können (finanzen.ch)
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24.04.26
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