NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach dem Verkauf eines Teils des italienischen Netzwerkes auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6,75 Euro belassen. Es dürfte sich um rund 2,5 Prozent des Stromnetzgeschäfts von Enel handeln, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Sonntag vorliegenden Studie./mis;