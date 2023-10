NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel vor Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte mit einem sehr starken Zahlenwerk aufwarten, schrieb Analyst Javier Garrido in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Frage sei nicht, ob der Jahresausblick erhöht wird, sondern wann./edh/mis;