ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel vor Zahlen von 6,40 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Arie rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem soliden zweiten Quartal. Bei den Gewinnen für das Gesamtjahr habe er bereits nahe am oberen Ende der Zielspanne gelegen, nun passe er sie an ein Niveau leicht über dem Prognosebereich an./tih/gl;