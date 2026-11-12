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Einhell Germany vz. Aktie 137302055 / DE000A40ESU3

65.70 EUR
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08:17:23
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12.11.2026 07:15:03

Einhell Germany vz Buy

Einhell Germany vz.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Einhell mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Trotz eines weiterhin herausfordernden Konsumumfelds sei der Werkzeughersteller im dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwoch. Die Bruttomarge sei außerdem weiter ausgebaut worden. Er führte zu guter Letzt die attraktive Bewertung der Aktien als Grund für seine Kaufempfehlung auf./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt Buy
Unternehmen:
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65.60 € 		Abst. Kursziel*:
60.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.82%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-
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07:15 Einhell Germany vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
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