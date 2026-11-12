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Einhell Germany vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Einhell mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Trotz eines weiterhin herausfordernden Konsumumfelds sei der Werkzeughersteller im dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwoch. Die Bruttomarge sei außerdem weiter ausgebaut worden. Er führte zu guter Letzt die attraktive Bewertung der Aktien als Grund für seine Kaufempfehlung auf./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt Buy
|
Unternehmen:
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
65.60 €
|
Abst. Kursziel*:
60.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.82%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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Analysen zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
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|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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|0.00%
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