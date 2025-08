FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe erneut robust abgeschnitten, schrieb Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate beruhigten, denn selbst in einem weitgehend gesättigten Markt hätten die Anstrengungen von Auto1, mehr Kunden zu gewinnen und das Angebot durch eine größere Anzahl von Abgabestellen zu vergrößern, zu höheren Marktanteilen geführt./la/edh;