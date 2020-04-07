Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

21.12
CHF
-24.70
CHF
-53.91 %
07.04.2020
SWX
15.08.2025 20:43:44

Dürr Outperform

Dürr
22.15 CHF -0.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien des Anlagenbauers Dürr von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückenwind durch die um ein Quartal nach vorne geschobene Bewertung sei stärker als der Gegenwind durch niedrigere Schätzungen für die kurzfristige Entwicklung, schrieb Philippe Lorrain in einer Einschätzung am Freitag. Der Analyst berücksichtigt auch die Netto-Einnahmen von 250 Millionen Euro aus der Dekonsolidierung des Umweltgeschäfts. Diese sollte im Schlussquartal 2025 über die Bühne gehen./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22.40 € 		Abst. Kursziel*:
87.50%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90.05%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse