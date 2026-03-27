Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’556 -0.7%  SPI 17’531 -0.8%  Dow 45’604 -0.8%  DAX 22’271 -1.5%  Euro 0.9176 0.1%  EStoxx50 5’497 -1.2%  Gold 4’438 0.6%  Bitcoin 52’852 -3.3%  Dollar 0.7957 0.2%  Öl 110.9 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anleger greifen wieder zu: KONTRON-Aktie kämpft sich nach Kurssturz zurück
ETF-Rebalancing: So optimieren Sie Ihren Cashflow steuerlich effizient
Roche-Aktie profitiert: CHMP-Empfehlung für Lungenkrebs-Kombi
RWE-Aktie unter Druck: Nordsee-Genehmigung sichert Ausbau
UBS-Aktie tiefer: Auszahlungsstopp bei Immobilienfonds
Suche...

Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

16.82
CHF
0.18
CHF
1.08 %
14:37:58
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.03.2026 13:33:08

Dürr Hold

Dürr
16.89 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio aktualisierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Annahmen für den Anlagenbauer - auch im Hinblick auf die vorgeschlagene Dividende, die mit 80 Cent je Aktie etwas höher ausfalle als in den vergangenen Jahren. Er wies darauf hin, dass diese noch keine Erlöse aus dem Verkauf des Umwelttechnik-Geschäfts beinhalte./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Dürr AG Hold
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.38 € 		Abst. Kursziel*:
36.02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.14%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse