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10.04.2026 09:21:03

Dürr Hold

Dürr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Anlagenbauers dürfte dem typisch saisonalen Muster entsprechen und somit nicht gerade das stärkste im Jahr sein, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die im Mai erwarteten Vierteljahreszahlen./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Dürr AG Hold
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Dürr AG 		Analyst:
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Rating update:
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21.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
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