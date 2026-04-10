Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
19.48CHF
0.36CHF
1.88 %
11:15:25
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.04.2026 09:21:03
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Anlagenbauers dürfte dem typisch saisonalen Muster entsprechen und somit nicht gerade das stärkste im Jahr sein, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die im Mai erwarteten Vierteljahreszahlen./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.15 €
|
Abst. Kursziel*:
18.20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Dürr AG
|
08.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beendet den Handel weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX stürmt am Mittwochnachmittag vor (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung mit klaren Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
02.04.26