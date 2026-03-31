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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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31.03.2026 08:55:11

Diageo Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1790 auf 1650 Pence gesenkt. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die beiden kommenden Jahre lägen unter den Konsensprognosen und beinhalteten für 2026 eine enttäuschende Profitabilität sowie für 2027 eine Korrektur, schrieb Mitch Collett in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies erscheine aber schon eingepreist, und zum neuen Kursziel habe die Aktie 20 Prozent Luft nach oben./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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