Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1790 auf 1650 Pence gesenkt. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die beiden kommenden Jahre lägen unter den Konsensprognosen und beinhalteten für 2026 eine enttäuschende Profitabilität sowie für 2027 eine Korrektur, schrieb Mitch Collett in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies erscheine aber schon eingepreist, und zum neuen Kursziel habe die Aktie 20 Prozent Luft nach oben./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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